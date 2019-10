Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Stadthausstraße

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 25. Oktober, 16.00 Uhr und Sonntag, 27. Oktober 2019, 11.40 Uhr, in ein Amtsgebäude der Stadt Hamm in der Stadthausstraße ein. Sie schlugen die Scheiben von vier Fenstern ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt ins Gebäudeinnere. Das Objekt durchsuchten die Täter anschließend nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie mehrere Koffer mit elektronischen Geräten. Entsprechende leere Koffer konnten in einem Teich der Nordringanlagen aufgefunden werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

