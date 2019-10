Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Erwachsene und ein Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, den 25. Oktober, gegen 18.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Unnaer Straße / Gobel-von-Drechen-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Fiatfahrer aus Hamm, dessen 3-jähriger Sohn als Beifahrer sowie ein 37-jähriger BMW-Cabrio-Fahrer aus Kamen leicht verletzt wurden. Der Cabrio-Lenker beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt, von der Gobel-von-Drechen-Straße nach links auf die Unnaer Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Stilo des 35-Jährigen. Dieser war zuvor auf der Unnaer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Die Insassen des Fiats wurden Hammer Krankenhäusern zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Der BMW-Führer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Kamener Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme mußte die Unnaer Straße teilweise gesperrt werden.(es)

