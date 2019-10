Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug durch Zaun beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Durch einen Zaun wurde am Donnerstag, 24. Oktober, ein Mitsubishi an der Ritterstraße beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Schotterparkplatz, der mit einem Bauzaun umzäunt ist. Gegen 19.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich ein Mann gegen den Zaun lehnte, dera daraufhin auf die Motorhaube des Autos fiel. Anschließend flüchtete der Mann. Er ist zirka 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, einen langen, weißen Bart und kurze, weiße Haare. Er trug eine hellblaue Jeanshose und ein blaukariertes Hemd. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell