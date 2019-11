Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Smartphones gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (12.11.2019) in einem Laden an der Marktstraße Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die beiden Täter betraten gegen 16.20 Uhr den Laden und sahen sich die Vorführmodelle an. Sie entfernten die Sicherungen an den Mobiltelefonen und flüchteten im Anschluss mit fünf Smartphones der Marke Apple aus dem Laden. Eine Zeugin beschrieb, dass beide Täter ein nordafrikanisches Erscheinungsbild hatten. Ein Täter war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und etwa 17 bis 18 Jahre alt. Er war sehr schlank, hatte schwarze Haare und einen Bartansatz. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, vermutlich mit roten Streifen und eine schwarze Jogginghose. Der zweite Täter war etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und zirka 16 Jahre alt. Er war ebenfalls sehr schlank, hatte schwarze, wellige Haare und einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

