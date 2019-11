Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Hofen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (14.11.2019) in ein Einfamilienhaus am Leiblweg und in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Walchenseestraße eingebrochen. Die Täter drangen zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr in das Haus am Leiblweg ein, indem sie zunächst ein Gartentor und dann ein Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten verschiedene Schränke und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Walchenseestraße gelangten die Unbekannten zwischen 14.40 Uhr und 17.10 Uhr auf ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus. Sie hebelten zwei Wohnungseingangstüren auf und betraten die Wohnungen, stahlen jedoch nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

