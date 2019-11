Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin hat am Donnerstag (14.11.2019) an der Kreuzung Hafenbahnstraße und der Straße In den Stegwiesen offenbar die Vorfahrt einer 55-jährigen Renault-Fahrerin missachtet und ist mit dieser kollidiert. Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 29-Jährige wollte gegen 08.15 Uhr von der Hafenbahnstraße links auf die Straße In den Stegwiesen abbiegen und übersah dabei offenbar den in Richtung Otto-Konz-Brücken fahrenden Renault. Laut Zeugenaussagen war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich nicht in Betrieb. Beide Fahrzeuge waren anschließend verkehrsuntüchtig und mussten abgeschleppt werden, Feuerwehr und Rettungswagen waren im Einsatz. Bei den unfallbeteiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Der Verkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme an der Kreuzung beeinträchtigt.

