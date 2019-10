Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.19 17:00 Uhr bis 07.10.19 12:30 Uhr wurde in der Raiffeisenstraße in Morbach ein schwarzer PKW der Marke BMW mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrer- und Beifahrerseite des Fahrzeugs und verursachten so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zur Aufklärung dieser Straftat.

