Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand von 300 Heuballen bei Zemmer

Zemmer (ots)

Ca. 300 Heuballen verbrannten an ihrer Lagerstelle auf einem freien Gelände in der Nähe des Schönfelder Hofes bei Zemmer. Der Eigentümer hatte die Örtlichkeit noch am vergangenen Sonntag gegen 15:00 Uhr aufgesucht und keine Auffälligkeiten festgestellt. Als er heute Morgen das Gelände erneut aufsuchte, musste er feststellen, dass sein Warenlager vollständig abgebrannt war. Den Brand hatte offensichtlich niemand bemerkt, deshalb ist es auch zu keinem Einsatz einer Feuerwehr gekommen. Die ermittelnde Polizei Schweich geht von Brandstiftung aus, auch weil die Brandörtlichkeit nicht weit von Beilingen entfernt liegt, wo ebenfalls am 06.10.19 ein Lager von Strohballen abbrannte. Der Schaden liegt im 5stelligen Bereich. Hinweise über auffällige Beobachtungen werden an die Polizei in Schweich (06502-9157-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Dieter Wiegandt

06502-9157-30

pischweich@polizei.rlp.de









