POL-WHV: Polizeieinsatz im Landkreis Friesland im Zusammenhang mit einer Veranstaltung eines Motorradclubs

Ab dem heutigen Nachmittag (07.02.2020) kommt es im Zusammenhang mit einer Veranstaltung eines Motorradclubs im Landkreis Friesland zu einem Polizeieinsatz.

Hierzu wurde an der Blauhander Straße in Zetel eine Kontrollstelle eingerichtet.

Seit etwa kurz nach 17 Uhr führen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, den Diensthundführern aus Wilhelmshaven und Oldenburg, sowie des Zolls Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Gefahrenabwehr durch. Anlass gab eine in den Sozialen Medien erfolgte Einladung der Hells Angels zu einer sog. Open House-Veranstaltung mit dem Leitspruch "Our City our Rules".

Diese findet in einem sich im Aufbau befindlichen Clubheim statt. "Für ein friedliches Miteinander brauchen wir Werte und Normen" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Sie machen unser Miteinander aus!"

Die Polizeiinspektion, der Landkreis Friesland und die Stadt Wilhelmshaven dulden keine rechtsfreien Räume und gehen entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor.

"Wir tolerieren keine Subkulturen, die ihre eigenen Gesetze und Regeln schaffen und unterbinden jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen!" so Papenroth. In diesem Zusammenhang wird auch das sog. Kuttentrageverbot konsequent durchgesetzt, erkannte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt. Alle Personen, die zu dieser Veranstaltung wollen, sowie mitgeführte Fahrzeuge werden im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen überprüft.

