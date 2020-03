Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer im Krankenhaus- Rettungsdecke in Brand gesetzt

Herford (ots)

(sls) Ein 64-jähriger Herforder wurde am Montagnachmittag (30.3.) gegen 17.00 Uhr mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus an der Renntormauer eingeliefert. Nach ärztlicher Behandlung sollte der stark alkoholisierte 64-Jährige wieder entlassen werden. Mit der Entlassung schien der Beschuldigte nicht einverstanden gewesen zu sein und zündete plötzlich und unerwartet ein Blattpapier im Ambulanzbereich an und legte es auf eine Rettungsdecke auf einem Krankenbett. Durch das beherzte schnelle Eingreifen eines Pflegers konnte verhindert werden, dass die Decke vollständig in Brand geriet und nur leicht beschädigt wurde. Der Beschuldigte verließ daraufhin die Ambulanz und wurde durch eingesetzte Polizeibeamte anschließend vor dem Krankenhaus angetroffen. Trotz mehrfacher Aufforderung den Krankenhausbereich nach erfolgter Personalienfestellung zu verlassen, kam er dieser nicht nach. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straf-/und Ordnungswidrigkeiten vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall übernimmt die Direktion Kriminalität.

