Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 8-jähriger von Hund gebissen

Hupperath (ots)

Am vergangenen Montag, den 06.01.2020, gegen 10:00 Uhr, wurde beim Feuerwehrgerätehaus in Hupperath ein achtjähriger Junge von einem Hund in den linken Unterschenkel gebissen. Der bisher unbekannte Hundehalter führte gegen 10 Uhr zwei Hunde an einer Leine aus, wobei einer auf das Kind zukam und zubiss. Nach gemeinsamer Inaugenscheinnahme der Wunde ging das Kind nach Hause und der Tierhalter entfernte sich ebenfalls. Bisher konnte kein Kontakt zu dem Hundebesitzer hergestellt werden. Es ist bisher nicht bekannt, ob der zubeißende Hund gegen Tollwut geimpft war. Der Hundehalter oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Tel. 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

