Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße von Unbekannten heimgesucht Zeugenhinweise erbeten

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In beide Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße drangen in der Zeit zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr bislang unbekannte Täter über die aufgehebelte Haustüre ein. Sämtliche Räume wie auch Behältnisse wurden von den Einbrechern durchsucht. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ebenso können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

