Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin in Stadland

Rodenkirchen.

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 30.04.2019, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich in Stadland, in der Ortschaft Rodenkirchen, ein Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 39-jähriger Stadländer wollte mit seinem PKW vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach rechts in die Marktstraße in Fahrtrichtung Schweier Str. einfahren. Zeitgleich befuhr eine 55-jährige Stadländerin mit ihrem Damenrad den Radweg der Marktstraße in Fahrtrichtung Stelllwerkstraße und wollte nach links auf den Parkplatz des genannten Marktes fahren. Der PKW-Führer übersah die Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß auf dem Radweg kam. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

