Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Täter versuchten in Wohnhaus einzubrechen

Hünxe (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 15.00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Straße Im Freihof einzudringen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell