POL-LER: Pressemeldung vom 09.12.18 +Festnahme+Fahrzeugscheibe beschädigt+Eingangstür angegangen+Brand+Anhängerplane beschädigt+Fahrradfahrerin verletzt+Weihnachtsmarktbude angegangen+

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Zwei Personen nach Einbruch festgenommen

Emden - Am Samstag, gegen 22:30 Uhr, wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie einen Stahlcontainer eines Elektronikmarktes in der Fritz-Reuter-Straße aufbrachen. Aus diesem entwendeten sie mehrere Elektronikgeräte und entfernten sich mit einem Pkw. Durch Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden wurde der Pkw festgestellt und kontrolliert. Die Beschuldigten, im Alter von 41 und 46 Jahren aus dem Bereich Aschendorf, wurden zunächst vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Das Diebesgut wurde im Kofferraum sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Fahrzeugscheibe beschädigt

Emden - Am Samstag, zwischen 15:15 Uhr und 17:45 Uhr, beschädigten Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw VW in der Theaterstraße. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Eingangstür angegangen

Emden - Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Sielweg" aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang, sodass das Objekt nicht betreten wurde. Personen, die Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Brand eines Müllbehälters

Weener - Gegen 00:10 Uhr am Sonntag brannte ein Kunststoffmüllbehälter in einem Toilettengebäude des Rastplatzes Rheiderland, A31 in Fahrtrichtung Emden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Weener - Anhängerplane beschädigt

Weener - Zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Samstag zerschnitten unbekannte Täter eine Abdeckplane eines abgestellten Pkw Anhängers in der Straße "Hoecht". Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Leer - Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Leeraner mit einem Pkw Opel die Ringstraße aus Richtung Bahndamm kommend. Eine 34-jährige Fahrradfahrerin aus Leer benutzte vorschriftswidrig den Fahrradstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Ringstraße und wollte die Fahrbahn in Richtung Augustenstraße überqueren. Der Mann übersah die Fahrradfahrerin, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Leer - Weihnachtsmarktbude angegangen

Leer - Gegen 21:00 Uhr am Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Weihnachtsmarktbude in der Ledastraße auf und entwendeten mehrere Alkoholflaschen. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

