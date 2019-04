Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Couragierter Zeuge verhindert Diebstahl einer Handtasche +++ KORREKTUR

Delmenhorst (ots)

Die Geschädigte wurde nicht 1922 geboren, sondern 1996. Sie ist damit nicht 96, sondern 22 Jahre alt.

Eine 22-jährige Frau aus Delmenhorst sollte am Montag, 29. April 2019, 18:50 Uhr, in einem Supermarkt in der Schönemoorer Straße bestohlen werden.

Ein 44-jähriger Delmenhorster nahm die Handtasche der Frau aus dem Einkaufswagen an sich und flüchtet im Anschluss durch den Markt in Richtung Ausgang. Die 22-Jährige nahm die Verfolgung auf, machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam und erhielt Unterstützung durch einen aufmerksamen Zeugen, der den 44-Jährigen festhielt und an der weiteren Flucht hinderte.

Da der 44-jährige Beschuldigte im Anschluss um sich schlug, nahm der 37-jährige Zeuge den Dieb in einen Haltegriff. Der Beschuldigte konnte im Anschluss an die alarmierte Polizei übergeben werden.

Durch das couragierte Einschreiten des 37-Jährigen wurde der Diebstahl der Handtasche, in der sich das Portemonnaie und ein Mobiltelefon befanden, verhindert. Es wäre ein Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro entstanden.

Gegen den 44-Jährigen wurden Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

