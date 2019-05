Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Harley Davidson gestohlen

Erkelenz-Matzerath (ots)

Eine schwarze Harley Davidson mit roter Aufschrift wurde zur Beute unbekannter Täter. Das Fahrzeug hatte auf einem Grundstück an der Peter-Gehlen-Straße gestanden und wurde zwischen 20 Uhr am Dienstag (21. Mai) und 16.30 Uhr am Mittwoch (22. Mai) gestohlen.

