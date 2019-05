Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 32-Jährige bei Unfall schwer, drei weitere Personen leicht verletzt

Geilenkirchen (ots)

Auf der Kreisstraße 24 kam es am Mittwoch (22. Mai) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 60-jähriger Geilenkirchener fuhr mit seinem Pkw Ford auf der Apweilerstraße aus Richtung Immenweg kommend. Als er beabsichtigte, die K 24 in Richtung Apweiler zu kreuzen, übersah er offenbar einen von links kommende Pkw Hyundai, der in Richtung B56 fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde dieser gegen einen Pkw Peugeot geschleudert, welcher in Gegenrichtung auf der K 24 zum Linksabbiegen auf die Apweilerstraße wartete. Bei dem Unfall wurde die 32-jährige Hyundai Fahrerin aus Heinsberg eingeklemmt. Sie wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer des Pkw Ford sowie zwei seiner Mitfahrer, eine 47-jährige Frau sowie ein 14-jähriges Mädchen, verletzten sich leicht. Ein 7-jähriger Junge, der ebenfalls im Pkw Ford mitfuhr, sowie der 54-jährige Geilenkirchener, der am Steuer des Pkw Peugeot saß, blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell