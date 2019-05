Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heinsberg-Kempen (ots)

Durch einen Frontalzusammenstoß mit einem Pkw wurde am Mittwoch, 22. Mai, ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Wassenberg schwer verletzt. Gegen 20.15 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines Pkw Opel die Oberstraße in Richtung Steinkirchen. Am für ihn rechten Fahrbahnrand befand sich ein abgestellter Pkw, an dem der 23-jährige Hückelhovener vorbeifuhr. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 41-Jährige schwer verletzt und vom hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auch am geparkten Pkw Audi entstand Sachschaden.

