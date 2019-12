Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Wildunfall auf der K 4191

Epenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich von zwei Fahrzeugen erfasst und getötet wurde eine die K 4191 querende Wildsau in der Nacht zum Sonntag. An dem Audi A3 sowie Opel Meriva entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin wie auch der Fahrer zogen sich bei dem Zusammenprall mit dem Tier zum Glück keine Verletzungen zu. Der zuständige Jagdpächter wurde telefonisch in Kenntnis gesetzt.

