Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbrüche in mehrere Geschäfte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in mehrere Geschäfte im Stadtteil Schönau ein. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr drangen die Einbrecher in einen Friseurladen, ein Fachgeschäft für Büroausstattung sowie ein Nagelstudio in der Memeler Straße ein. Im Friseurladen zogen die Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute von dannen und richteten lediglich Sachschaden an. Beim Büroausstatter wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und eine Kasse mit Bargeld entwendet. Im Nagelstudio gelang es den Täter nicht, in die Räume einzudringen. Sie richteten lediglich Sachschaden beim Versuch, die Tür aufzuhebeln, an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

