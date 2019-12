Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Pkw Lenker gegen Ampelmast gefahren - 12 000,- Euro Schaden

Sandhausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Audi Fahrer in Sandhausen die dortige Hauptstraße. Im Bereich der Einmündung zur Mayerstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Ampelmast. Trotz des erheblich beschädigten Fahrzeugs fuhr der Unfallverursacher noch ca. 50 m weiter und blieb letztlich liegen. Durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnte im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass der 29Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden am Ampelmast beläuft sich auf ca. 2000,- Euro, wäährend der Schaden am Pkw mit ca. 10 000,- Euro beziffert wird. Da der Audi nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Audi Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

