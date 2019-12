Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in Sportbar - Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben ?

Heidelberg (ots)

In die Räumlichkeiten einer Sportbar in der Herrenwiesenstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach versuchten in der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter einzubrechen. Das Fenster hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass lediglich Sachschaden, dessen Höhe aktuell noch nicht beziffert werden kann, entstand. Als Einbruchszeit kommt Samstagnacht, ca. 1.45 bis Samstagmittag, 12 Uhr in Frage. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

