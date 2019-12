Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191222 - 1300 Frankfurt-Ginnheim: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Samstag, den 21. Dezember 2019, gegen 04.35 Uhr, zum Brand von vier jeweils 1200 Liter fassenden Mülltonnen in der Franz-Werfel-Straße.

Das Feuer griff auch auf die Hausfassade des Hauses Nummer 29 über und verursachte dabei einen hohen Sachschaden (ca. 20.000 EUR). Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Auch in diesem Fall bittet die Frankfurter Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Rufnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen.

