POL-F: 191220 - 1297 Frankfurt-Griesheim: Unbekannter Räuber erbeutet Bargeld

Frankfurt (ots)

(ne) In einem Supermarkt in der Elektronstraße hat ein bislang unbekannter Räuber gestern Abend unter Vorhalt einer Waffe Bargeld in noch unbekannter Höhe und Stückelung erbeutet.

Der ca. 50 Jahre alte Mann betrat die Filiale gegen 22:00 Uhr und forderte von der Kassiererin die Herausgabe des Geldes. Um seine Forderung zu untermauern, wies er auf seine im Hosenbund befindliche schwarze Pistole hin.

Nachdem er das Geld eingesteckt hatte, verließ der Räuber den Supermarkt.

Er wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte blasse Haut, rot-blonde, schulterlange Haare, sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug eine Mütze oder Kapuze, einen karierten Schal sowie eine dunkle Jacke.

