Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191219 - 1294 Frankfurt-Innenstadt: Mit gestohlenem Fahrrad in der U-Bahn

Frankfurt (ots)

(ker) Am gestrigen späten Nachmittag (18.12.2019) konnte ein Polizeibeamter, welcher privat in der Frankfurter Innenstadt unterwegs war, einen vermeintlichen Fahrraddieb festnehmen und an eine Streife übergeben.

Gestern, gegen 17:30 Uhr, befand sich ein Frankfurter Polizeibeamter privat in einer U-Bahn am Willy-Brandt-Platz, als dort ein 41-Jähriger mit einem Fahrrad auf den Schultern in die Bahn stieg. Der Beamte konnte sehen, dass das Fahrrad noch mit einem Schloss am Hinterrad gesichert war. Da ihm dies verdächtig vorkam, sprach der Polizist den 41-Jährigen darauf an. Dieser konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen und hatte zudem keinen Schlüssel für das Schloss. Aufgrund der Gesamtumstände wurde eine Streife des 1. Polizeireviers hinzugezogen. Diese nahm den 41-Jährigen Wohnsitzlosen aufgrund des Verdachts des Fahrraddiebstahls fest und stellten das Rad, ein schwarzes Herrenrad der Marke "Falter" sicher, da der rechtmäßige Besitzer noch nicht bekannt ist.

Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde aufgrund bestehender Fluchtgefahr in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell