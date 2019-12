Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191218 - 1292 Frankfurt-Eckenheim: Wohnhochhaus in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag brach ein Feuer im achten Obergeschoss eines elfstöckigen Hochhauses in Eckenheim aus. Danach waren vier Wohnungen unbewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Gegen 16:00 Uhr wurde das Feuer in der Sigmund-Freud-Straße durch Anwohner bemerkt und gemeldet. Die Flammen gingen den Beobachtungen nach von einer Wohnung im achten Obergeschoss aus. Als die Polizei eintraf, traf sie zunächst auf eine Gruppe von ca. 80 Schaulustigen. Die Gruppe entfernte sich erst nach Aufforderung durch die Polizei und schaffte so Platz für die Einsatzfahrtzeuge. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn dann vollständig. Die aus dem brennenden Wohnhochhaus evakuierten Bewohner wurden vor Ort durch die Feuerwehr betreut. Eine 27-jähríger Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, dass er kurz darauf wieder verlassen konnte. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurden vier Wohnungen unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Im Laufe des heutigen Tages untersuchten Brandortermittler der Frankfurter Kriminalpolizei die Brandstelle. Das endgültige Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Es kann jedoch schon jetzt ausgeschlossen werden, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell