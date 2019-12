Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191219 - 1293 Frankfurt: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Frankfurt und der Stadt Frankfurt am Main anlässlich des Sicherheitskonzepts an Silvester 2019/2020

Frankfurt (ots)

(ker) Herr Polizeivizepräsident Dr. Walter Seubert und Herr Stadtrat Markus Frank werden am Freitag, den 27. Dezember 2019, um 11:00 Uhr, im Polizeipräsidium Frankfurt im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz das Sicherheitskonzept für die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2019/2020 in Frankfurt vorstellen und erläutern. Außerdem wird die Bilanz des diesjährigen Weihnachtsmarktes vorgetragen. Weiterhin werden Herr Feda, Geschäftsführer der TCF Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Herr Heinrich als Leiter der Stadtpolizei und Herr Hessenmüller als Einsatzleiter der Polizei in der Silvesternacht teilnehmen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich eingeladen.

Bitte melden Sie sich bis zum 23.12.2019 bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Frankfurt an (Pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de) und finden Sie sich am 27.12.2019 spätestens um 10:45 Uhr an der Pforte Süd (Adickesallee) ein.

