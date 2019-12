Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191222 - 1299 Frankfurt-Sachsenhausen: Mobiltelefon geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 33-jähriger Frankfurter befand sich am Samstag, den 21. Dezember 2019, gegen 00.30 Uhr, zu Fuß unterwegs über das Deutschherrnufer.

In Höhe der Hausnummer 12 näherte sich ihm eine unbekannte Person und sprach ihn in einer ihm fremden Sprache an. Plötzlich sei zumindest eine weitere Person erschienen, die ihn zu Boden geschlagen und ihm sein Mobiltelefon der Marke iPhone entwendet habe. Danach seien die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Einen der Täter kann der Geschädigte als etwa 20-30 Jahre alt und ca. 180-190 cm groß beschreiben. Er sei schlank und von nordafrikanischem Aussehen gewesen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499 in Verbindung zu setzen.

