Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend, 9. Januar, gegen 21 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines China-Restaurants im Südring in Bitburg ein geparkter PKW beschädigt. Offensichtlich stieß der Fahrer eines silberfarbenen Opel Astra mit polnischem Kennzeichen und mehreren Insassen beim Ausparken gegen den anderen PKW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Insassen des flüchtigen PKW waren zuvor Gäste in dem China-Restaurant.

Rückfragen bitte an:

Herbert Sonnen

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 70

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/





