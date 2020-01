Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Lkw - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Mittwochabend, 08.01.2020, fuhr gegen 17.30 h ein weißer Lkw mit Anhänger von der Eifelstraße in Wengerohr in die Cusanusstraße ein. Hierbei beschädigte der Lkw ein Verkehrszeichen und eine Gartenmauer. Der Lkw befuhr dann die Cusanusstraße verbotswidrig bis zum Ende und bog in die Bahnhofstraße ab. Hierbei beschädigte er ein weiteres Verkehrszeichen und einen Gartenzaun. Insgesamt verursachte der Lkw-Fahrer einen Schaden von geschätzt 1500 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzten.

