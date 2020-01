Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rauchmeldung aus Einfamilienhaus

Neumagen-Dhron (ots)

Am 07.01.2020 wurde gegen 21:30 Uhr Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Bergstraße in Neumagen gemeldet. Vor Ort konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell Entwarnung gegeben werden. Der im Wohnzimmer aufgestellte Kaminofen wurde falsch "befeuert". Hierdurch sei dann Rauch ausgetreten.

Es ist kein Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr Neumagen war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

