Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heupresse beschädigt

Seinsfeld (ots)

in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montag wurde in der Bergstraße neben einem Geräteschuppen eine Heupresse beschädigt. Dabei wurden die Kabel einer Kamera durchtrennt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell