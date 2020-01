Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 07.01.2020

Daun (ots)

Ereignis: Brand in Wohnhaus

Ort: Meisburg, Rackenbach

Zeit: 06.01.2020, 14.30 Uhr

Die Feuerwehren aus Meisburg, Wallenborn Weidenbach, Deudesfeld und Daun rückten am Montagnachmittag mit ca. 30 Kräften zu einem Einsatz nach Meisburg aus. In Rackenbach war ein Wohnzimmer in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses befanden sich derweil außerhalb der Gefahrenzone. Die Wehrleute löschten das Feuer, welches letztlich auch auf einen angrenzenden Flur übergegriffen hatte, zügig ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand hoher Sachschaden.

