Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191101.1 Itzehoe: Zeugen nach schwerer Raubtat gesucht!

Itzehoe (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in Itzehoe zu einem schweren Raub gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben können.

Gegen 06.00 Uhr ging der Geschädigte auf dem am Landgericht vorbeiführenden Fußweg in Richtung Postbank-Filiale. Auf dem Fußweg sprachen ihn zwei unbekannte männliche Personen an. Plötzlich zog einer der Unbekannten eine Waffe und forderte den 28-Jährigen auf, in einen dunkelblauen PKW auf dem dortigen Kurzzeitparkplatz zu steigen. Während der Fahrt brachten die Täter unter Drohungen das Bargeld, das das Opfer bei sich trug, an sich. Danach wurde das Fahrzeug gestoppt und der Geschädigte aus dem Auto befördert, wobei weiterhin auf ihn eingewirkt wurde. Durch die Tat wurden dabei dem Opfer Verletzungen zugefügt.

Laut des aus Afghanistan stammenden Geschädigten soll es sich insgesamt um vier männliche Personen mit südeuropäischem Aussehen gehandelt haben, die an der Tat beteiligt waren. Alle Täter sollen circa 23 Jahre alt gewesen sein und hauptsächlich eine athletische Figur gehabt haben.

Der Täter, der mit der Waffe aufgetreten ist, wird wie folgt beschrieben: etwa 23 Jahre alt, circa 170 cm - 175 cm groß, athletische Figur. Er hat seitlich kurz nach oben gegelte, schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine schwarze oder braune Lederjacke, eine schwarze Jogginghose mit einem weißen, nach unten verlaufenden Strich. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder wer das Geschehen beobachtet hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

