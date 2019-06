Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Marignanestraße 02.06.2019, 12.00 Uhr - 15.00 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 79 Jahre alter Wolfsburger, als er am Sonntagnachmittag seinen Skoda Fabia wieder benutzen wollte. Unbekannte hatten beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstört. Der Rentner hatte am Sonntagmittag seinen blauen Skoda Fabia um 12.00 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz in der Marignanestraße abgestellt. Als er gut drei Stunden später, gegen 15.00 Uhr den Wagen abermals nutzen wollte, blieb auch ihm die Luft weg, denn er bemerkte die Bescherung. Der entstandene Schaden dürfte sich insgesamt auf 500 Euro belaufen. Da der Parkplatz von mehreren Mehrparteienwohnhäusern umgeben ist hofft die Polizei darauf, dass Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in der Südstadt oder der Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell