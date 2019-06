Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Täter zerstören gläserne Bürotür

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Alessandro-Volta-Straße 31.05.2019, 16.00 Uhr - 03.06.2019, 08.22 Uhr

Zu einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Alessandro-Volta-Straße kam es zwischen Freitagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 08.22 Uhr Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Spezialisten der Spurensicherung haben den Tatort aufgenommen und folgenden Tathergang rekonstruiert: Die Unbekannten begaben sich im angegebenen Tatzeitraum über den Innenhof an die Zugangstür zum tatbetroffenen Gebäude. Hier öffneten sie zunächst gewaltsam die Zugangstür und gelangten ins Treppenhaus. Von hier begaben die Täter sich zielstrebig in das 2. Obergeschoss und verschafften sich ebenfalls über die Zugangstür Zutritt zu den Büroräumen. Im Inneren wurden dann sämtliche Räume betreten und vermutlich nach Bargeld durchsucht. Dabei gingen die Täter nicht zimperlich vor und zerstörten kurzerhand eine gläserne Bürotür. Nachdem sie etwas Bargeld gefunden und entwendet hatten verließen die Unbekannten das Objekt wieder auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren. Wie hoch die Beute und verbunden damit der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aufgrund ihres zielstrebigen Vorgehen über Ortskenntnisse verfügten. Die Beamten hoffen darauf, dass Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell