POL-PDWIL: Erheblicher Sachschaden an Leitplanke und Brückengeländer der Moselbrücke Minheim

In derzeit nicht feststellbaren Zeitraum kam es am Brückenkopf der Minheimer Brücke, Moselseite Piesport, zu einem erheblichen Sachschaden an der dort installierten Leitplanke und des Brückengeländers.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/9572-0 Email: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

