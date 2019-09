Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Scheibe eines Busses eingeschlagen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend schlug eine bisher unbekannte Person eine Scheibe im hinteren Teile eines Gelenkbusses ein. Der stand gegen 20.40 Uhr am Europaplatz. Wahrscheinlich nutzte der Täter einen Nothammer. Laut Zeugen soll der Täter zwischen 14 und 15 Jahren alt sein. Er trug eine Kappe und war dunkel gekleidet. Der Täter rannte in die Bahnhofshalle. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat Herten unter 0800-2361111 entgegen.

