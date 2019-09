Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen und Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim an der Parkstraße. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Als Beute nahmen die Täter Büroartikel mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmittag haben unbekannte Täter insgesamt zehn Gartenlauben im Kleingartenverein an der Schmalkalder Straße aufgebrochen. An den Lauben entstand Sachschaden. Aus den Lauben wurden Werkzeuge und Werkzeugmaschinen entwendet. Genaue Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

