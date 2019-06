Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord/-Weilimdorf (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montag (03.05.2019) in der Heilbronner Straße und an der Bergheimer Steige Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr gelegt. In der Heilbronner Straße kontrollierten die Beamten auf Höhe des Pragfriedhofs zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr sechs Verkehrsteilnehmer, die offenbar unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saßen. Die Fahrer mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Sie müssen neben empfindlichen Geldbußen und Punkten in Flensburg auch mit einem Fahrverbot rechnen. An der Bergheimer Steige kontrollierten die Beamten zwischen 07.15 Uhr und 09.30 Uhr in beide Richtungen. Dort standen zwei Fahrer unter Drogeneinfluss, ein Autofahrer hatte keinen Führerschein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell