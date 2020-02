Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Auffahrunfälle in Schortens - an den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, verletzt wurde nach bisherigem Sachstand keiner

Schortens (ots)

Zwei Pkw-Fahrer befuhren am Mittwochnachmittag, 26.02.2020, gegen 17 Uhr den Kreisverkehr in der Oldenburger Straße. Als einer der Fahrzeugführer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr das nachfolgende Fahrzeug auf. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 1500 EUR, verletzt wurde niemand.

Am frühen Donnerstagmorgen, 27.02.2020, fuhren zwei Pkw-Fahrer gegen 06:20 Uhr in Schortens auf die B 210, in Richtung Wilhelmshaven auf. Der zuerst fahrende Pkw musste verkehrsbedingt bremsen, der nachfolgende Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell