Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Bike bei einem Baumarkt in Sande - Täter nimmt ein silberfarbiges Damenrad mit - Polizei bittet um Hinweise

Sande (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag, 26.02.2020, nutzte ein bislang unbekannter Täter in nur 20 Minuten die für ihn günstige Gelegenheit aus, um das in der Bahnhofstraße abgestellte E-Bike zu entwenden.

Es handelt sich um ein silberfarbiges Damenrad des Herstellers Stratos, das in der Zeit von 14:40 - 15:00 Uhr bei einem Baumarkt, unterm Carport, verschlossen abgestellt war.

Zeugen, die an dem Nachmittag bei dem Baumarkt waren und denen in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Personen, die anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

