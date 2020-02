Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven - Polizei leitet gegen einen Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 25.02.2020 wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 11:40 Uhr in der Freiligrathstraße auf ein Mofa aufmerksam, das in nördliche Richtung fuhr.

Beim Hinterherfahren bemerkten die Beamten, dass das Mofa deutlich schneller als 25 km/h unterwegs war und im fließenden Verkehr mit weiteren Pkw mitfahren konnte.

Im Rahmen der Kontrolle gab der jugendliche Fahrzeugführer an, lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung und keine weiteren Erlaubnisse zum Führen von Fahrzeugen anderer Fahrerlaubnisklassen zu haben.

Da das Fahrzeug jedoch schneller fuhr, wäre eine andere Fahrerlaubnis erforderlich gewesen, so dass die Beamten gegen den 17-Jährigen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis einleiteten.

