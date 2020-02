Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sattelzugmaschine kam von der Fahrbahn ab und blieb in der Berme in Sande stecken

Sande (ots)

Ein 28-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam am Dienstagvormittag, 25.02.2020, gegen 10:25 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Gespann rechtsseitig in Buschhausen von der Fahrbahn ab und blieb auf der K 312 in der dortigen Berme stecken. Das Gespann musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, die Berme wurde auf ca. 20m beschädigt.

