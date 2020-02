Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

Dienstagnachmittag, 25.02.2020, stieß in der Zeit von 15:45 - 17:00 Uhr ein Pkw auf der Mühlenstraße in Richtung Schloßplatz gegen einen auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn geparkten schwarzen VW Polo. An dem VW entstand ein Schaden von mindestens 500EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, so dass Zeugen gebeten werden, die Unfall beobachtet haben bzw. einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell