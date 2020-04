Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß auf Dornberger Heide Pkw schleuderte auf Feld

Vlotho (ots)

(sls) Am Dienstagmittag (31.3.) gegen 12.40 Uhr kam es im Einmündungsbereich Dornberger Heide / Schäferweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Bünder befuhr den Schäferweg in Richtung Dornberger Heide. Im Einmündungsbereich wollte er mit seinem Ford Transit nach links auf die vorfahrtsberechtigte Dornberger Heide in Richtung Knickstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 54-jährigen Fahrer eines braunen Daccia. Der Löhner befand sich bereits auf der Dornberger Heide und beabsichtigte in Richtung Knickstraße zufahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Daccia über ein Verkehrszeichen hinweg in das rechtsseitig anliegendes Feld. Der 26-Jährige Bünder musste durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt werden. Der Daccia wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle transportiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

