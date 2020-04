Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen Wohnmobil auf- Inventar entwendet

Herford (ots)

(sls) Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Mittwoch (1.4.) die Seitenscheibe eines VW Camping-Bullis an der Hansastraße ein und entwendeten hochwertiges Inventar. Der Camping-Bulli stand abgeparkt auf einem kleinen Parkplatz vor einem Wohnhaus. In der Zeit von Dienstagabend bis am Mittwochmorgen um 08.45 Uhr drangen Unbekannte durch die eingeschlagene Scheibe der Fahrerseite ins Innere. Der Innenraum wurde komplett durchwühlt und Töpfe und Geschirr im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Bei der Tatausführung wurde ein neben dem Camping-Bulli stehender Mercedes Benz des Geschädigten ebenfalls leicht beschädigt. Die Direktion Kriminalität ermittelt in beiden Fällen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wem ist etwas Verdächtiges oder sind verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen? Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell