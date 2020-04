Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendieb flüchtet- Rangelei mit Mitarbeiter

Enger (ots)

(sls) In einem Einkaufsmarkt an der Ringstraße in Enger kam es am Dienstagabend (31.3.) zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter nahm gegen 20.30 Uhr aus einem Zigarettenfach im Kassenbereich zwei Schachteln und steckte sie in die Jackentasche ohne sie anschließend zu bezahlen. Der Beschuldigte wurde durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen. Plötzlich schlug der Täter dem Mitarbeiter unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht, schubste ihn zur Seite und versuchte aus dem Markt zu flüchten. Der Versuch durch einen weiteren Zeugen, die flüchtige Person aufzuhalten schlug fehl. Er wurde zu Boden geschubst, so dass der Täter weiter laufen konnte. Nach einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung mit dem ersten Mitarbeiter schaffte der Täter es letztendlich in Richtung Ringstraße zu flüchten. Auf der Flucht verlor der Unbekannte einen Rucksack, der durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt wurde. Zur flüchtenden Person kann folgende Täterbeschreibung benannt werden. Die Person war ca. 30 Jahre alt und hatte dunkle lockige Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke und schwarze Jeans. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern noch an. Die Polizei Herford sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können. Bitte melden sie sich (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell