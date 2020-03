Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einsatz des Veterinäramtes Schaumburg im Auetal

Nienburg (ots)

RINTELN / AUETAL (jah) - Am heutigen Mittwoch, 12.03.2020, kam es gegen 17 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in 31749 Auetal, in der Nähe des Ortes Rehren. Das zuständige Veterinäramt hatte mit Unterstützung des Gesundheitsamtes des Landkreises Schaumburgs versucht, bei einem Mann aus Auetal die auf dem Hof lebenden Tiere zu überprüfen. Beim Betreten des Hofes signalisierte der Mann sofort, dass er mit den behördlichen Maßnahmen nicht einverstanden sei und verweigerte den Kontrolleuren den Zutritt. Zusätzlich drohte er mit eigengefährdenden Maßnahmen, so dass die örtliche Polizei zu dem Einsatz hinzugerufenen wurde. Daraufhin verschanzte sich der Mann auf seinem Hof. Inzwischen wurden weitere Einsatz-Kräfte zum Einsatzort nachbeordert. Der Einsatz dauert derweil an, es wird von hier nachberichtet.

